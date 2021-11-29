За інформацією місцевої влади, острів переповнений новими вулканічними жерлами. Унаслідок виверження, потоки лави можуть суттєво збільшити масштаби руйнування.

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Мовиться про чергове знищення земель, доріг та будинків у іспанській провінції Санта-Крус-де-Тенерифе. Такої руйнації не уникнути, оскільки швидкість руху лави з нових отворів сягала 6 метрів за хвилину.

Потоки лави можуть суттєво збільшити масштаби руйнування: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion

Лава на Канарах знищила інфраструктуру

Загалом від початку виверження, за майже 3 тижні, дослідники нарахували 11 різних потоків лави. Розплавлена порода охопила понад 1 100 гектарів землі з будинками, об'єктами інфраструктури, лініями електропередач та зрошувальними трубами.

Розплавлена порода зруйнувала все на 1 100 гектарах: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion

Один із нових потоків лави всередині листопада затопив цвинтар на острові Ла-Пальма та "перепоховав" останки понад 3 тисяч людей. На щастя, нових жертв стихії не було.

Нові потоки лави покрили Ла-Пальму: дивіться відео з твітера LaPalmaErupcion



Водночас територія зазнала упродовж однієї ночі 80 землетрусів з магнітудою до 3,6. Частину з них відчули місцеві мешканці.

Наслідки, спричинені потоками лави на Канарах / Фото з твітера LaPalmaErupcion

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