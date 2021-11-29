Это произошло 29 ноября в стамбульском районе Чаталджа. Перевернутая часовая башня мгновенно разлетелась на куски.
Читайте также Испанский остров затапливает лава: вулкан на Канарах грозит новыми разрушениями
Чудом никто не пострадал
Очевидцы распространяют кадры падения в соцсетях. К счастью, пострадавших в результате этого страшного случая нет, ведь на момент инцидента рядом было безлюдно. Именно это и позволило предотвратить возможную беду.
Часовая башня упала в Стамбуле: смотрите видео
Ураган бушует в Турции: что известно
- Почти по всей Турции 29 ноября пронесся ураганный ветер. Стихия разгулялась, в частности, в Стамбуле. Ураган сносил крыши, валил деревья и светофоры прямо на автомобили.
- На побережье города образовались огромные волны. По информации местных метеорологов, в районе Бейликдюзю скорость ветра достигла 129 километров в час.
- В районе Эсеньюрт, в Стамбуле, ураган повалил одну из крыш. Этот жуткий инцидент унес жизни 2 человек. Всего жертвами стихии стали 4 человека, еще 9 – получили травмы.