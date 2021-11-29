Власти приостановили движение судов из пролива Босфор. В то же время 6 самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в городе – лайнеры перенаправили в Анкару и Измир.

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На побережье Стамбула из-за мощного ветра образовались большие волны. В результате шторма были повреждены лодки, пришвартованные у причалов в Малтепе и Пендике.

Стихия унесла жизни двух человек

Стихия была настолько сильной, что валила дома, переворачивала машины и вырывала деревья из земли. После одного из таких разрушений сооружений от обломков погибли два человека.

Обратите внимание! Турецкие метеорологи сообщают, что в районе Бейликдюзю скорость ветра достигла 129 километров в час.