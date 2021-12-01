Безліч автомобілів застрягли на дорогах

Сніг в регіоні почав падати зранку 1 грудня. Метеорологи попередили населення про небезпеку снігопаду та шторму.

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Екстреним службам довелося залучати спецтехніку, щоб розчистити від снігу автотраси у провінції Ардахан.

У провінції Ерзінджан снігова стихія заблоковувала дороги до деяких населених пунктів. Під час хуртовини перекинулася одна із вантажівок. Аби поставити її на колеса, довелося використати підіймальний кран.



У Туреччині дороги розчищала спецтехніка / Фото Hurriyet

Перевал на горі Коп Гечіді взагалі був непрохідним для транспорту деякий час. Частково рух відновили лише після очищення траси від снігу. Наразі автомобілі їздять лише під контролем дорожніх служб.

До речі, снігопад прогнозують до кінця тижня.

Східну Анатолію накрив потужний снігопад / Фото Hurriyet

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