Лишь за ночь торнадо разрушил фабрику по производству свечей, внутри которой находилась сотня человек. Также ураган стер с поверхности пожарную станцию.
Ранее Резко возросло число жертв торнадо в США: МИД Украины выразил соболезнования
По прогнозам, торнадо унес десятки жизней
Все жители этого района остались без света и воды. Губернатор штата Энди Бешеар едва сдерживал слезы, рассказывая о масштабах бедствия: ураган пронесся по территории от Мэйфилда до Боулинг-Грина, что в 150 милях к северо-востоку. В этом районе насчитали не менее 4 торнадо.
Власти считают, что количество жертв будут считать десятками. Поисково-спасательные работы продолжаются в нескольких округах.
Под завалами на фабрике оказались около сотни человек
В Мэйфилде ловушкой для людей стала свечная фабрика. Руководитель пожарного департамента города Джереми Крисом, рассказал, что спасатели просто маркировали пострадавших, пробираясь через завалы к наиболее травмированных. А уже по дороге назад, они могли их вытаскивать. Пока спасли 40 человек из 110 работников предприятия.
На фабрике много тяжелой техники, огромные барабаны с химикатами. Уничтожены автомобили на стоянке. На все это жутко смотреть,
– добавил губернатор Бешеар.
Сама пожарная часть была уничтожена дотла, как и автопарк полиции.
Смотрите фото с последствиями торнадо в Мэйфилде:
Смотрите видео с ужасными разрушениями:
Что известно о серии торнадо в декабре в США:
- Торнадо пронеслись 5 американскими штатами 10 и 11 декабря.
- Больше всего пострадал штат Кентукки. Здесь объявлено чрезвычайное положение.
- Стихия унесла по меньшей мере 80 жизней.
- Президент Джо Байден назвал эти торнадо – самыми разрушительными в истории.
- Соболезнования американцам выразил МИД Украины.