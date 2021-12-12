Лише за ніч торнадо зруйнував фабрику із виробництва свічок, всередині якої перебувала сотня людей. Також ураган стер з поверхні пожежну станцію.

Раніше Різко зросла кількість жертв торнадо у США: МЗС України висловило співчуття

За прогнозами, торнадо забрав десятки життів

Усі мешканці цього району залишились без світла та води. Губернатор штату Енді Бешеар ледь стримував сльози, розповідаючи про масштаби лиха: ураган пронісся територією від Мейфілда до Боулінг-Гріна, що за 150 миль на північний схід. У цьому районі нарахували щонайменше 4 торнадо.

Влада вважає, що кількість жертв рахуватимуть десятками. Пошуково-рятувальні роботи тривають у кількох округах.

Під завалами на фабриці опинились близько сотні людей

У Мейфілді пасткою для людей стала свічкова фабрика. Керівник пожежного департаменту міста Джеремі Крісом, розповів, що рятувальники просто маркували постраждалих, пробираючись через завали до найбільш травмованих. А вже дорогою назад, вони могли їх витягати. Поки що врятували 40 осіб з 110 працівників підприємства.

На фабриці багато важкої техніки, величезні барабани з хімікатами. Знищені автомобілі на стоянці. На все це моторошно дивитись,
– додав губернатор Бешеар.

Сама пожежна частина була знищена вщент, як і автопарк поліції.

Дивіться фото з наслідками торнадо у Мейфілді:

Дивіться відео з жахливими руйнуваннями:

Що відомо про серію торнадо у грудні у США:

  • Торнадо пронеслись 5 американськими штатами 10 та 11 грудня.
  • Найбільше постраждав штат Кентуккі. Тут оголошено надзвичайний стан.
  • Стихія забрала щонайменше 80 життів.
  • Президент Джо Байден назвав ці торнадо – найбільш руйнівними в історії.
  • Співчуття американцям висловило МЗС України.