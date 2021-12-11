Найбільше загиблих у Кентуккі

Руйнівний ураган пронісся штатами Кентуккі, Арканзас, Теннессі, Іллінойс та Міссурі. Найбільше жертв зафіксували у північно-західному штаті Кентуккі.

До теми Внаслідок потужного торнадо у США загинули щонайменше 50 людей, – губернатор

Кентуккі

Торнадо забрав життя у щонайменше 70 мешканців штату. Місцева влада припускає, що кількість загиблих вже невдовзі може зрости до сотні.

Арканзас

У місті Монетті негода забрала життя 2 місцевих мешканців. Крім того, відомо про ще одну жертву у сусідньому місті.

Теннессі

Одна людина загинула в окрузі Обіон, а ще 2 – в окрузі Лейк під час першої хвилі шторму, яка накрила штат.

Іллінойс

Рятувальники натрапили на труднощі у пошуку зниклих працівників на складі Amazon. Все тому, що він частково обвалився внаслідок торнадо. "Це повна катастрофа", – сказав начальник поліції Майк Філбек. Він повідомив про щонайменше 2 загиблих.

Наразі рятувальні роботи тривають повільно, аби забезпечити безпеку рятувальників.



5 штатів США накрив потужний ураган / Фото користувача твітера @tesshillman

Міссурі

Під час нічного урагану у громаді Дефайнс загинула 84-річна жінка. Відомо, що на момент негоди вона перебувала вдома.

МЗС України висловило співчуття Штатам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твітері наголосив, що дуже засмучений через загибель людей та великі збитки внаслідок руйнівного торнадо в США.

Мої думки з усіма постраждалими від цієї жахливої ​​катастрофи. Бажаю швидкого одужання пораненим,

– поспівчував Кулеба.



Внаслідок урагану у США загинуло 79 людей / Фото користувача твітера @tesshillman

Наслідки урагану у США: дивіться відео

Зверніть увагу! У Кентуккі найбільше руйнувань зазнав округ Грейвс. Відомо, що в місті Мейфілд обвалився дах фабрики, на якій працювали люди. Губернатор Енді Бешер казав, що це призведе до масових смертей.