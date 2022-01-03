Займання у домі директора закарпатського телеканалу виникло пізно ввечері 2 січня. Про це у мережі повідомила місцева жителька.

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Пожежа у будинку директора каналу на Закарпатті

У Мукачеві горить будинок директора "М-Студіо". Наразі (у ніч на 3 січня – 24 канал) вогнеборці приборкують пожежу,

– зазначила жінка.

У коментарях, відповідаючи на запитання користувача, Сільва Довганич підтвердила, що мовиться про дім Володимира Шубця.

За її словами, попередня причина займання – вибух газового котла. На щастя, постраждалих вдалося уникнути.

На оприлюднених кадрах помітно, як з даху будівлі йшли великі клуби чорного диму, а потім з'явилося й полум'я.

На Закарпатті горів дім директора місцевого каналу: дивіться відео

На місце пожежі прибули рятувальники: дивіться відео

Зверніть увагу! За період з 27 грудня по 2 січня рятувальники ліквідували понад 1 тисячу пожеж. З полум'я вдалося врятувати 80 людей, стільки ж людей загинули.