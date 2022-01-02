Як зазначили рятувальники ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 23:46.

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На місце надзвичайної події оперативно прибули пожежники першого пожежно-рятувального підрозділу.

Гасіння пожежі ускладнювалося високим пожежним навантаженням. На пожежі було врятовано чотири розташовані будівлі,

– мовиться у повідомленні.

О 00:40 пожежу локалізували, а о 01:07 – повністю ліквідували. Загалом до ліквідації займання залучили 15 осіб особового складу та 4 одиниць техніки від ДСНС в області.

Зверніть увагу! Постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину пожежі встановлюють.



Пожежа на Прикарпатті / Фото ДСНС

Зауважимо, що у Києві вранці 1 січня у приватному будинку знайшли тіло жінки. Вона загинула під час пожежі, яка сталась у Дарницькому районі.