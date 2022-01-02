Как отметили спасатели ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 23:46.

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На место происшествия оперативно прибыли пожарные первого пожарно-спасательного подразделения.

Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой. На пожаре были спасены четыре расположенных здания,

– говорится в сообщении.

В 00:40 пожар локализовали, а в 01:07 – полностью ликвидировали. Всего к ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единиц техники от ГСЧС в области.

Обратите внимание! Пострадавших в результате пожара нет. Причину пожара устанавливают.



Пожар на Прикарпатье / Фото ГСЧС

Заметим, что в Киеве утром 1 января в частном доме нашли тело женщины. Она погибла во время пожара, который произошел в Дарницком районе.