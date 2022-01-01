Сообщение о пожаре поступило спасателям около 10:00 утра. На месте пожарные обнаружили, что пламя вспыхнуло в одноэтажном жилом доме.
Тем временем В доме на Харьковщине в новогоднюю ночь взорвался газовый баллон: пострадали две женщины
Тело женщины обнаружили на кровати
В комнате горели мебель и личные вещи. Уже через 40 минут возгорание на площади 10 квадратных метров ликвидировали. На кровати сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшей женщины.
С огнем боролись 10 спасателей и 2 единицы техники. Причины смертельной трагедии выясняют, правоохранители проводят расследование.
31 декабря в Украине в пожарах погибли 12 человек
В последний день года в Украине вспыхнуло 125 пожаров в жилых помещениях. Они унесли жизни 12 человек, еще 4 – травмировались.
В ГСЧС рассказали, что на круглосуточном дежурстве в праздничный период находятся 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц пожарной и специальной техники.
Больше здесь В последний день года в пожарах погибли 12 человек: в ГСЧС назвали причины
Коротко о последних крупных пожарах в Украине:
- 30 декабря в жилом доме в Белой Церкви произошел пожар. Два человека погибли.
- Вечером 28 декабря в районной больнице в Косово произошел пожар. Жертвами возгорания в реанимации стали 4 человека.
- На Тернопольщине горел хлебокомбинат. Одна из конструкций упала на пути, из-за этого задержали движение поездов.