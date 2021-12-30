Умерла санитарка на следующий после трагедии день – 29 декабря. Об этом рассказал медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы.
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Еще одна жертва пожара в реанимации Косова
На днях в Косове, что на Прикарпатье, в реанимации, где находились больные коронавирусом, вспыхнул пожар.
В результате в день возгорания погибли 4 человека. На следующий день в больнице умерла и 46-летняя санитарка. В результате пожара она получила ожоги 90% тела.
Сейчас в медучреждении остается врач-реаниматолог. Как заявляют медики, его жизни ничего не угрожает. Еще одну пострадавшую – 59-летнюю медсестру реанимации – санитарным самолетом доставили в Киевский ожоговый центр. У нее 60% ожогов тела.
Трагический пожар на Прикарпатье: что известно
- В Косовской центральной районной больнице 27 декабря вспыхнул пожар.
- В возгорании погибли 4 человека: один, по предварительной информации, умер от COVID-19, трое – в результате пожара.
- Спасателям удалось спасти трех пациентов, которые находились в соседней палате.
- В Офисе генпрокурора отметили, что причиной пожара является нарушение требований безопасности. Сейчас проводят досудебное расследование обстоятельств трагедии.
- Известно также, что в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов и горела свеча, которую поставили за упокой умершего. Пламя сконтактировало с перенасыщенным кислородом воздухом.
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