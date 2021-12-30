Померла санітарка наступного після трагедії дня – 29 грудня. Про це розповів медичний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

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Ще одна жертва пожежі в реанімації Косова

Днями у Косові, що на Прикарпатті, у реанімації, де перебували хворі на коронавірус, спалахнула пожежа.

У результаті у день займання загинули 4 людей. Наступного дня у лікарні померла і 46-річна санітарка. Внаслідок пожежі вона отримала опіки 90% тіла.

Наразі у медзакладі залишається лікар-реаніматолог. Як заявляють медики, його життю нічого не загрожує. Ще одну потерпілу – 59-річну медсестру реанімації – санітарним літаком доправили до Київського опікового центру. У неї 60% опіків тіла.

Трагічна пожежа на Прикарпатті: що відомо

У Косівській центральній районній лікарні 27 грудня спалахнула пожежа.

У займанні загинули 4 людей: одна, за попередньою інформацією, померла від COVID-19, троє – внаслідок пожежі.

Рятувальникам вдалось врятувати трьох пацієнтів, які перебували у сусідній палаті.

В Офісі генпрокурора зазначили, що причиною пожежі є порушення вимог безпеки. Наразі проводять досудове розслідування обставин трагедії.

Відомо також, що у реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів та горіла свічка, яку поставили за упокій померлого. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.

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