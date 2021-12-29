Розслідування у справі проводить Івано-Франківська обласна прокуратура. Раніше повідомляли, що трагедія забрала 4 життя, проте 3 людей загинули внаслідок пожежі, ще один пацієнт помер від коронавірусу.

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Провадження почали за порушення вимог пожежної безпеки

Кримінальне провадження розпочали за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, внаслідок якої загинули і постраждали люди.

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