Пресс-служба Минздрава сообщила, что обстоятельства трагедии сейчас выясняют. В Косовскую центральную районную больницу уже прибыли представители регионального департамента здравоохранения.
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В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека,
– говорится в сообщении.
В Минздраве выразили искренние соболезнования семьям погибших.
Взрыв в палате / ГСЧС Украины
Детали от ГСЧС
- Пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар в Косовской центральной районной больницы.
- Огонь вспыхнул на первом этаже в палате реанимационного отделения.
- На месте трагедии обнаружили тела двух человек.
- Спасателям удалось спасти трех пациентов, которые находились в соседней палате.
- К борьбе с огнем привлекли 16 человек (из них – 8 представителей ГСЧС) и 7 единиц техники.
- Никакой информации о причинах трагедии пока нет.
Публикация Минздрава:
В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв.
По имеющейся информации, в результате инцидента погибли два человека.
Министерство Здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются и уточняются. На месте работают спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.