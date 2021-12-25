Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте инцидента.
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Детали
Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.
В результате взрыва дом разрушен полностью,
– говорится в сообщении.
На Сицилии взрыв "снес" дом
На острове Сицилия 11 декабря взрыв газа фактически разрушил жилой дом.
Жертвами трагедии стали 3 человека.
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