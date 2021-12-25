Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате взрыва пострадали 5 человек. Медики оказывают им помощь на месте инцидента.

Заметьте На Гаити взорвался бензовоз: погибли 90 человек

Детали

Взрыв произошел в одноэтажном деревянном частном жилом доме в селе Ниновичи Червоноградского района. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

В результате взрыва дом разрушен полностью,

– говорится в сообщении.

На Сицилии взрыв "снес" дом

На острове Сицилия 11 декабря взрыв газа фактически разрушил жилой дом.

Жертвами трагедии стали 3 человека.

Новость дополняется...