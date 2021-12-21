Инцидент произошел на севере страны в городе Кап-Аитьене. Как заявил заместитель мэра города Патрик Алмонор, подсчет жертв, к сожалению, до сих пор не полон и их количество будет расти.

Читайте также В Тбилиси в многоквартирном доме произошел мощный взрыв

Перед взрывом собирали бензин

Травмы людей, которые находятся в больнице, как говорит чиновник, слишком серьезны. Свидетели утверждают, что жители бросились к танкеру сразу после аварии, чтобы собрать часть разлитого бензина. Это было до того, как бензовоз взорвался.

Еще 14 декабря по предварительному подсчету погибших было 75 человек. Среди них 47 человек получили серьезные ожоги. В то же время количество жертв увеличилось до 90.

25 жертв похоронят 21 декабря в главном соборе города Кап-Аитена. Ведь большинство погибших незадолго после взрыва уже похоронены в братской могиле.

Что известно о трагедии

14 декабря на севере Гаити произошел взрыв автоцистерны с топливом. В результате трагического инцидента погибли не менее 40 человек.

Как рассказывали очевидцы, водитель автоцистерны пыталась избежать столкновения с мотоциклистом. В момент, когда грузовик опрокинулся, местные жители решили наполнить контейнеры топливом. Тогда прогремел взрыв. Огонь перекинулся и на дома, расположенные поблизости.

Среди погибших были дети. Несколько десятков пострадавших были госпитализированы с травмами, у части людей они тяжелые. Из-за трагедии власти объявляли траур.

Вас может заинтересовать, как США может помогать Гаити: смотрите видео