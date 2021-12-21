Інцидент стався на півночі країни у місті Кап-Аїтьєні. Як заявив заступник мера міста Патрік Алмонор, підрахунок жертв, на жаль, досі не повний і їх кількість ймовірно зростатиме.

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Перед вибухом збирали бензин

Травми людей, що перебувають у лікарні, як каже чиновник, надто серйозні. Свідки стверджують, що жителі кинулися до танкера одразу після аварії, щоб зібрати частину розлитого бензину. Це було до того, як бензовоз вибухнув.

Ще 14 грудня за попереднім підрахунком загиблих було 75 людей. Серед них 47 осіб отримали серйозні опіки. Водночас тепер кількість жертв збільшилась до 90.

25 жертв поховають 21 грудня у головному соборі міста Кап-Аїтєна. Адже більшість загиблих незадовго після вибуху вже поховали у братській могилі.

Що відомо про трагедію

14 грудня на півночі Гаїті стався вибух автоцистерни з паливом. У результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 40 людей.

Як розповідали очевидці, водій автоцистерни намагалася уникнути зіткнення з мотоциклістом. У момент, коли вантажівка перекинулася, місцеві жителі вирішили наповнити контейнери паливом. Тоді прогримів вибух. Вогонь перекинувся і на будинки, розташовані поблизу.

Серед загиблих були й діти. Декілька десятків потерпілих госпіталізували з травмами, у частини людей вони важкі. Через трагедію влада оголошувала жалобу.

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