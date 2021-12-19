Попередньо відомо, що причиною вибуху міг бути витік газу. Про це повідомило місцеве видання.

До теми У багатоповерхівці на Миколаївщині трапився вибух газу: фото руйнувань

У Тбілісі трапився вибух в житловому будинку

Вибух пролунав у будинку ввечері 19 грудня в міському районі Вазісубані. Мешканець будинку розповів, що орієнтовно з різницею в 5 хвилин пролунали два вибухи.

Ймовірно, витік газу трапився у одній з квартир на першому поверсі. Також з оприлюдених кадрів помітно, що вибух пошкодив стіни, автомобілі поруч, а також розбив вікна у квартирах. Попередньо відомо, що всіх мешканців евакуювали. До будинку припинили подавати електрику та газ.

Станом на 21:17 на місця інциденту працюють рятувальники.

Влада повідомила про 5 постраждалих

Спочатку ЗМІ писали про 1 постраждалого, однак згодом влада оприлюднила офіційну інформацію. Представник районної адміністрації Ніка Елісашвілі розповів, що п'ятеро людей постраждали через вибух в 9-поверховому житловому будинку.

Серйозні опіки отримав господар квартири (мовиться про квартиру на 1 поверсі, де й трапився вибух – 24 канал). Мешканці розповідають, що він працював у енергорозподільній компанії "Теласі". За їхніми словами, вибух стався, коли чоловік повернувся додому та увімкнув світло,

– мовиться у повідомленні.

Постраждалого доправили в опіковий центр університетської клініки імені Хечінашвілі. Його стан наразі важкий.

Окрім господаря квартири, постраждали 4 його сусідів. Їх також доправили в лікарню. Їх життюю нічого не загрожує.

Згідно з попередніми даними, пожежу в будинку ліквідували. Там вже праюють експерти-криміналісти. Наразі відомо, що хвиля вибуху пошкодила стіну квартири на першому поверсі.

Евакуйованим мешканцям будинку влада надасть тимчасове житло. Їм дозволять повернутись тільки тоді, коли експерти оцінять безпеку будівлі.