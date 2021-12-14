Інцидент трапився у будинку №28 на вулиці Замарстинівській. Наразі там проводять обстеження.

До теми У житловому будинку Львова сталися вибух та пожежа: є постраждалі

Вибух зруйнував 3 квартири

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що внаслідок вибуху, який трапився 13 грудня, постраждали 3 квартири. Наразі у будинку проводять обстеження, щоб зрозуміти, які там виникли пошкодження і які протиаварійні заходи слід вживати.

Опісля ці питання будуть винесені на міську комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб якнайшвидше приступати до виконання протиаварійних робіт,

– додала посадовиця.

Внаслідок вибуху постраждали 3 людини. Усі вони залишились живими, але потрапили до лікарні.

"Вчора ввечері (13 грудня – 24 канал) в цьому будинку було відновлено електропостачання, окрім трьох найбільше постраждалих квартир. Сьогодні буде вирішуватися питання щодо відновлення газопостачання", – зазначила Маруняк.

За її словами, у день вибуху відбулася розмова з мешканцями будинку щодо можливого їхнього відселення. Вони наголосили, що не потребують тимчасового житла.

"Деякі люди пішли на кілька днів до родичів, а інші повернулись до своїх квартир в цьому будинку", – підсумувала Маруняк.

Дивіться відео з місця вибуху та пожежі:

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Коротко про вибух на вулиці Замарстинівській