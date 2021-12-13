За даними ДСНС, інформація про інцидент надійшла до рятувальників о 17:35. Вогнеборці одразу вирушили до Замарстинівської, 28, де сталася подія.

Дивіться також У згорілому авто в Дніпрі знайшли автомат: підозрюваного у підготовці до вбивства затримали

Рятувальники, що прибули на місце, з'ясували, що внаслідок пожежі у квартирах залишилися люди, які не можуть вийти на вулицю.

Довелося перекривати вулицю



Вибух стався на другому поверсі будинку / Фото патрульної поліції Львова

За попередніми даними, у квартирі на другому поверсі вибухнув побутовий газ. Внаслідок цього почалося загоряння.

Для роботи ДСНС патрульним поліцейським довелося перекрити рух вулицею Замарстинівською поблизу будинку №28. Крім того, водіїв спрямовували на вулиці Богдана Хмельницького та Татарську, а також – на вулицю Під Дубом. Тимчасово припинив рух електротранспорт.

Через 20 хвилин після початку пожежі рятувальники локалізували вогонь, а на повну ліквідацію їм знадобилася майже година.

Вогнеборці врятували трьох місцевих мешканців, які опинилися у своєрідній пастці.



Рятувальникам довелося проводити евакуацію місцевих мешканців / Фото ДСНС Львова

Потерпілих госпіталізували до лікарні з опіками тіла середньої важкості. У самому будинку пошкоджені дерев'яні перекриття між квартирами на 2 та 3 поверхами.



Будівля зазнала досить серйозних пошкоджень / Фото ДСНС Львова

Внаслідок чого саме сталися вибух та пожежа, з'ясовуватимуть правоохоронці. Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця вибуху та пожежі на Замарстинівській вулиці: