Инцидент произошел в доме №28 на улице Замарстыновской. Сейчас там проводятся обследования.
Тема В жилом доме Львова произошли взрыв и пожар: есть пострадавшие
Взрыв разрушил 3 квартиры
Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что в результате взрыва, который произошел 13 декабря, пострадали 3 квартиры. Сейчас в доме проводятся обследования, чтобы понять, какие там возникли повреждения и какие противоаварийные меры следует принимать.
Затем эти вопросы будут вынесены на городскую комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы как можно быстрее приступать к выполнению противоаварийных работ,
– добавила чиновник.
В результате взрыва пострадали 3 человека. Все они остались живы, но попали в больницу.
"Вчера вечером (13 декабря – 24 канал) в этом доме было восстановлено электроснабжение, кроме трех наиболее пострадавших квартир. Сегодня будет решаться вопрос о возобновлении газоснабжения", – отметила Маруняк.
По ее словам, в день взрыва состоялся разговор с жителями дома по поводу возможного их отселения. Они подчеркнули, что не нуждаются во временном жилье.
"Некоторые люди ушли на несколько дней к родственникам, а другие вернулись в свои дома", – подытожила Маруняк.
Смотрите видео с места взрыва и пожара:
Актуально Виной – газовая колонка: что известно о причинах взрыва и пожара в доме Львова
Коротко о взрыве на Замарстыновской улице
- По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, примерно в 17:20 в квартире на 2 этаже дома №28 по улице Замарстыновской возник пожар. Через час его удалось полностью потушить.
- В результате возгорания 3 человека получили травмы. Их в состоянии разной степени тяжести госпитализировали в медучреждения Львова и области. У пострадавших диагностировались термические ожоги и отравление продуктами горения. Еще 3 людям оказали медпомощь на месте происшествия.
- Вероятной причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Он разрушил дверь в общий коридор и перегородку между двумя квартирами. Повреждений опорных конструкций здания не обнаружили.
- Также огонь повредил деревянное перекрытие между 2 и 3 этажами, 4 окна и вещи владельцев квартир.
- К ликвидации пожара были привлечены 25 спасателей и 6 единиц спецтехники.