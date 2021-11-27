Відомо, що будівля – житлова. Вибух зруйнував 4 та 5 поверхи.

Наразі на місці події працюють 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Інформацію про жертв та постраждалих ще уточнюють.

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