Від удару в оселі, де рвонуло, повибивало шибки на кухні та на балконі. На щастя, минулося без жертв та потерпілих.

Струсонуло орендоване житло

У квартирі, де трапився вибух, мешкають мати з донькою, які винаймають її. В момент аварії вони були вдома, але дивом не постраждали. Загалом з будинку евакуювали 15 людей. Багатьох мешканців не було на місці, оскільки вони ще не встигли повернутися з роботи.

Зверніть увагу! Після вибуху газ не спалахнув, тому пошкодження в будинку мінімальні, як для такого інциденту.

Несправність холодильника ледь не спричинила трагедію

За попередньою інформацією, газ вибухнув через коротке замикання у холодильнику. Прилад загорівся, а після цього пролунав вибух.

У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Внаслідок надзвичайної події жертв і постраждалих немає,

– розповіли "Сегодня" у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Також деталями інциденту поділилися у ДСНС Києва. За даними рятувальників, загоряння у квратирі почалося о 15:15. Коли екіпаж прибув на місце для гасіння, то побачив густий дим. Вогнеборці вивели людей на вулицю і заходилися гасити осередок займання. Згодом у приміщенні пролунав вибух, однак в оселях на той час вже нікого не було.

Вибух газу на Одещині: схожий випадок

У місті Ізмаїл на Одещині 29 жовтня також стався вибух газу в будинку. За даними рятувальників, його причоною стало нехтування правилами пожежної безпеки. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

У Києві пролунав вибух газу на вулиці Берлінського: відео

У квартирі на вулиці Берлінського вибухнув газ: відео з місця подій

У Києві в будинку стався витік газу й вибух: відео

Текст публікації Magnolia TV:

Вибух! У Києві в одній із квартир на 3-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Берлінського пролунав вибух. Ніхто не постраждав, на щастя.

Попередньо, сталось замикання. Спалахнув холодильник, а потім вибухнув газ. З будинку евакуювали приблизно 20 людей.