От удара в доме, где рвануло, выбило стекла на кухне и на балконе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Встряхнуло арендованное жилье

В квартире, где произошел взрыв, живут мать с дочкой, которые снимают ее. В момент аварии они были дома, но чудом не пострадали. Всего из дома эвакуировали примерно 15 человек. Многих жильцов не было на месте, поскольку они еще не успели вернуться с работы.

Обратите внимание! После взрыва газ не загорелся, поэтому повреждения в доме минимальные, как для такого инцидента.

Неисправность холодильника едва не вызвала трагедию

По предварительной информации, газ взорвался из-за короткого замыкания в холодильнике. Прибор загорелся, а после этого раздался взрыв.

В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный взрыв газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. В результате чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших нет,

– рассказали "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Также деталями инцидента поделились в ГСЧС Киева. По данным спасателей, возгорание в квартире началось в 15:15. Когда экипаж прибыл на место для тушения, то увидел густой дым. Пожарные вывели людей на улицу и принялись тушить очаг возгорания. Впоследствии в помещении прогремел взрыв, однако в домах к тому времени уже никого не было.

Взрыв газа в Одесской области: похожий случай

В городе Измаил Одесской области 29 октября также произошел взрыв газа в доме. По данным спасателей, его причиной стало пренебрежение правилами пожарной безопасности. В результате инцидента пострадали два человека.

В Киеве прогремел взрыв газа на улице Берлинского: видео

В квартире на улице Берлинского взорвался газ: видео с места событий

В Киеве в доме произошла утечка газа и взрыв: видео​

Текст публикации Magnolia TV:

Взрыв! В Киеве в одной из квартир на 3-м этаже многоэтажки на улице Берлинского раздался взрыв. Никто не пострадал, к счастью.

Впереди, произошло замыкание. Вспыхнул холодильник, а затем взорвался газ. Из дома эвакуировали около 20 человек.