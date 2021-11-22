Окрім того, внаслідок вибуху постраждали 4 людей. За попередніми даними, усі госпіталізовані з травмами – неповнолітні.
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На місці вибуху газу знайдено тіло загиблого. Ще чотирьох людей госпіталізували з травами,
– мовиться у повідомленні.
Також відомо, що під завалами може перебувати ще одна дитина.
За попередніми даними, причиною вибуху у приватному житловому будинку став витік газу. Наразі на місці трагедії працюють експерти.
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Вибух на військовому заводі у Румунії
- У Румунії на військовому заводі Бабені прогримів вибух.
- Жертвами стали 4 людей. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. З них 3 – потребували госпіталізації.
- Місцеві правоохоронці розповіли, що причиною вибуху стала протипіхотна міна.
- Наразі фахівці встановлюють деталі трагедії.
- Румунська прокуратура відкрила кримінальне провадження.
- Занепокоєння у правоохоронців викликає той факт, що це вже не перший вибух на заводі. У 2019 році жертвою вибуху став 22-річний працівник.