Розслідування причин інциденту триває. Занепокоєння викликає й той факт, що вибух боєприпасу на цьому заводі стається вже не вперше.

Тим часом в Україні Невідомі кинули вибуховий пакет у двір фермера з Одещини: що відомо поліції

Вибух на військовому заводі в Румунії 18 листопада: усе, що відомо

У четвер, 18 листопада, посеред дня на військовому заводі Бабені вибухнула протипіхотна міна під час спроби її знешкодити. Пожежі через вибух не сталося, а проте, як офіційно повідомила Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії, інцидент призвів до 8 жертв:

Мовиться про 4 загиблих (3 чоловіків та жінка) та 4 поранених.

3 наразі перебувають у лікарні в стабільному стані, ще 1 не госпіталізовували (кажуть, він постраждав тільки від панічної атаки).

Румунська прокуратура розпочала кримінальне провадження у справі про вибух. Підозрюють, що все сталося через недотримання режиму зберігання вибухових речовин та загалом необхідних заходів безпеки.

Зверніть увагу: мовиться про завод компанії Energotech Group, яка існує з 1983 року, спеціалізується на розробці та виготовленні артилерійських та авіаційних боєприпасів, і є офіційним постачальником міноборони Румунії.

Примітно, як пише DIGI24, що у 2019 році на цьому ж заводі вже траплявся вибух снаряду. Тоді загинув 22-річний працівник підприємства.

Варто нагадати, що тільки у листопаді 2021 року: