Расследование причин инцидента продолжается. Беспокойство вызывает и тот факт, что взрыв боеприпаса на этом заводе происходит уже не в первый раз.
Тем временем в Украине Неизвестные бросили взрывной пакет во двор фермера из Одесщины: что известно полиции
Взрыв на военном заводе в Румынии 18 ноября: все, что известно
В четверг, 18 ноября, посреди дня на военном заводе Бабени произошел взрыв противопехотной мины при попытке ее обезвредить. Пожар из-за взрыва не случился, однако, как официально сообщила Инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии, инцидент привел к 8 жертвам.
- Речь идет о 4 погибших (3 мужчины и женщина) и 4 раненых.
- 3 сейчас находятся в больнице в стабильном состоянии, еще 1 не госпитализировали (говорят, он пострадал только от панической атаки).
Румынская прокуратура возбудила уголовное производство по делу о взрыве. Подозревают, что все произошло из-за несоблюдения режима хранения взрывчатых веществ и необходимых мер безопасности в целом.
Примечательно, как пишет DIGI24, что в 2019 году на этом же заводе уже взрывался снаряд. Тогда погиб 22-летний работник предприятия.
Стоит напомнить, что только в ноябре 2021:
- У военного госпиталя в Кабуле взрывы унесли не менее 19 жизней.
- В Казахстане мощный взрыв уничтожил кафе, в котором могли находиться люди.
- В Сьерра-Леоне взорвался танкер Afuel, в результате трагедии погибли 144 человека.
- И в Ливерпуле возле больницы взорвалось такси – погиб пассажир. Полиция назвала инцидент терактом.