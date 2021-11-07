Кафе расположено в городе Актау. Неподалеку – строительный рынок. Наиболее вероятной причиной трагедии может быть взрыв газа. Однако детали еще не устанавливают.

Важно В Казахстане в шахте произошел выброс метана: погибли люди

Есть ли пострадавшие

Информации о пострадавших пока нет. Однако поскольку кафе работает круглосуточно, там могли быть люди.

В сети опубликовали видео момента взрыва. На нем видно, как в один момент дорогу наводнило облако дыма и пыли. Повсюду разлетелись обломки здания.

Очевидцы публикуют фотографии с места событий. Видны руины, в которые превратилось кафе. Рядом работают спасатели, стоят несколько пожарных машин и "скорых". Также показали видео с высоты птичьего полета.

Место взрыва в Актау / Фото "Лада":

Трагедия в шахте Казахстана

В Казахстане 7 ноября произошла еще одна трагедия – в шахте Абайской. Так, в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана. В результате 6 горняков погибли, а еще 2 – пострадали.

Всего в шахте находились 64 работника, а в забое – 8.