Кафе розташоване у місті Актау. Неподалік – будівельний ринок. Найбільш ймовірною причиною трагедії може бути вибух газу. Однак деталі ще встановлюють.

Важливо У Казахстані в шахті трапився викид метану: загинули люди

Чи є постраждалі

Інформації про постраждалих наразі немає. Проте, оскільки кафе працює цілодобово, там могли бути люди.

У мережі опублікували відео моменту вибуху. На ньому видно, як в один момент дорогу заполонила хмара диму та пилу. Всюди розлетілись уламки будівлі.

Очевидці публікують фото з місця подій. Видно руїни, на які перетворилось кафе. Поруч працюють рятувальники, стоять кілька пожежних машин та "швидких". Також показали відео з висоти пташиного польоту.

Місце вибуху в Актау / Фото "Лада":

Трагедія у шахті Казахстану

У Казахстані 7 листопада трапилась ще одна трагедія – у шахті Абайській. Так, у вибої вентиляційного штреку К10 стався викид метану. Внаслідок цього 6 гірників загинули, а ще 2 – постраждали.

Загалом в шахті перебували 64 працівники, а у вибої – 8.