Рятувальники отримали повідомлення про інцидент 7 листопада орієнтовно о 9:30. Про це розповів офіційний представник МНС Казахстану Талгат Уалі.
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Отримавши інформацію, що у вибої вентиляційного штреку К10 стався викид метану, Міністерство надзвичайних ситуацій відразу ж скерувало рятувальників на шахту, що в місті Абай.
Офіційний представник МНС Казахстану Талгат Уалі заявив, – за попередньою інформацією, всього в шахті перебували 64 працівники. У вибої 3-К10 – 8 працівників.
З 8 працівників, які перебувають у вибої, – 6 загинули, 2 травмовані. Проводиться підйом на поверхню,
– розповів Уалі.
Він також пояснив, що обставини та причини викиду метану наразі з'ясовують. До ліквідації аварії залучили:
- 15 працівників республіканського центрального штабу Професійної воєнізованої аварійно-рятувальної служби;
- 3 працівникиків та 2 одиниці техніки Державної рятувальної служби та інших.
За дорученням прем'єр-міністра Аскара Маміна на місце трагедії виїхала комісія під керівництвом міністра з надзвичайних ситуацій Юрія Ільїна.
Останні трагедії на шахтах: що відомо
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