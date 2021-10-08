Причина смерті шахтаря наразі невідома. Обставини події встановлюють фахівці.

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У шахті на Львівщині загинув гірник

Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець розповів, що у шахті "Червоноградська" 8 жовтня загинув 62-річний гірник Василь Лимич. Чоловік працював на підземній дільниці конвеєрного транспорту.

Родина Незалежної профспілки гірників України висловлює ширі співчуття родині загиблого,
– додав Волинець.

Обставин та причини загибелі гірника наразі не повідомили. За словами голови профспілки, деталі трагедії повинна з'ясувати комісія.

Текст допису Михайла Волинця

З Львівщини, з шахти "Червоноградська", повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження. Деталі трагедії має з'ясувати комісія.

Родина Незалежної профспілки гірників України висловлює ширі співчуття родині загиблого.