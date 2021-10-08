Причина смерти шахтера пока неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
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В шахте на Львовщине погиб горняк
Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец рассказал, что в шахте "Червоноградская" 8 октября погиб 62-летний горняк Василий Лимич. Мужчина работал на подземном участке конвейерного транспорта.
Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего,
– добавил Волынец.
Обстоятельства и причины гибели горняка пока не сообщили. По словам главы профсоюза, детали трагедии должна выяснить комиссия.
Текст публикации Михаила Волынца
Со Львовщины, из шахты "Червоноградская", сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения. Детали трагедии предстоит выяснить комиссии.
Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего.