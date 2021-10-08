Причина смерти шахтера пока неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

К теме Во Львове преждевременно умер 31-летний капитан полиции Владимир Федоришин

В шахте на Львовщине погиб горняк

Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец рассказал, что в шахте "Червоноградская" 8 октября погиб 62-летний горняк Василий Лимич. Мужчина работал на подземном участке конвейерного транспорта.

Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего,

– добавил Волынец.

Обстоятельства и причины гибели горняка пока не сообщили. По словам главы профсоюза, детали трагедии должна выяснить комиссия.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким погибшего

Текст публикации Михаила Волынца

Со Львовщины, из шахты "Червоноградская", сообщают о гибели горняка подземного участка конвейерного транспорта Василия Лимича 1959 года рождения. Детали трагедии предстоит выяснить комиссии.

Семья Независимого профсоюза горняков Украины выражает искренние соболезнования семье погибшего.