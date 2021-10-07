Причина смерти полицейского пока неизвестна. Также пока не сообщили времени прощания и похорон.
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Умер капитан полиции Владимир Федоришин
В полиции Львовщины рассказали, что 6 октября преждевременно оборвалась жизнь 31-летнего капитана полиции Владимира Федоришина.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Мироновича. Скорбим вместе с вами по поводу этой невосполнимой утраты. Вечная память!,
– говорится в сообщении.
Владимир Федоришин работал инспектором сектора контроля за оборотом оружия Львовского райуправления полиции №1 ГУ полиции во Львовской области.
"Он достойно выполнял свой служебный долг, был добросовестным и преданным делу специалистом, защищал Закон, был надежным товарищем", – рассказали коллеги.
В полиции не сообщили причину смерти правоохранителя. Также пока неизвестно, когда состоятся прощание и похороны.
Оборвалась жизнь капитана полиции Владимира Федоришина / Фото полиции Львовщины