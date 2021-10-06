Община Львова выражает соболезнования родным и близким. Время прощания и чина похорон обещают обнародовать позже.

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Умер Игорь Ожиивский

Во Львове 6 октября ушел из жизни общественный и религиозный деятель Игорь Ожиивский. По информации ZAXID.NET, у него случился сердечный приступ. Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что больно, когда так рано уходят люди, которые были для многих светилами и указателями.

Господин Игорь Ожиивский навсегда останется в нашей памяти очень светлым, искренним, профессиональным человеком, который был наделен большой Божьей милостью и мудростью. Сочувствуем родным, близким. Вечная память,

– добавил мэр.

Ожиивского не стало в возрасте 63 лет. Подробности об организации прощания и похорон пока не сообщили.

Коротко об Игоре Ожиивском