Община Львова выражает соболезнования родным и близким. Время прощания и чина похорон обещают обнародовать позже.
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Умер Игорь Ожиивский
Во Львове 6 октября ушел из жизни общественный и религиозный деятель Игорь Ожиивский. По информации ZAXID.NET, у него случился сердечный приступ. Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что больно, когда так рано уходят люди, которые были для многих светилами и указателями.
Господин Игорь Ожиивский навсегда останется в нашей памяти очень светлым, искренним, профессиональным человеком, который был наделен большой Божьей милостью и мудростью. Сочувствуем родным, близким. Вечная память,
– добавил мэр.
Ожиивского не стало в возрасте 63 лет. Подробности об организации прощания и похорон пока не сообщили.
Коротко об Игоре Ожиивском
- Игорь Ожиивский родился в 1958 году во Львове. Он окончил Львовский университет по специальности радиофизика.
- Ожиивский был общественным, политическим и культурным деятелем.
- Он работал руководителем отдела внешних дел Курии Львовской архиепархии УГКЦ и был близким помощником главы УГКЦ митрополита Любомира Гузара.
- Также Ожиивский в 2001 году принимал активное участие в подготовке визита Папы Римского Иоанна Павла II во Львов.
- Позже он возглавлял управление по вопросам внутренней политики ЛОГА, работал заместителем директора музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" и был помощником-консультантом нардепов Ярослава Дубневича и Андрея Кота.