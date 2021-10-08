Трагедія трапилася приблизно о 3:00. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

До теми У шахті на Львівщині загинув гірник

У шахті "Червоноградська" загинув гірник

Приблизно о 3:00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що в одній з шахт у Червонограді знайшли тіло чоловіка без ознак життя. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Загиблим виявився 62-річний місцевий житель Василь Лимич. Він працював на підземній дільниці конвеєрного транспорту шахти "Червоноградська".

Правоохоронці встановили попередню причину смерті гірника. Він загинув внаслідок травм, які отримав під час роботи з конвеєрною стрічкою.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі або до 8 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини трагічної загибелі гірника.