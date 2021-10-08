Трагедия произошла примерно в 3:00. Правоохранители начали уголовное производство.

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В шахте "Червоноградская" погиб горняк

Примерно в 3:00 правоохранители получили сообщение о том, что в одной из шахт в Червонограде нашли тело мужчины без признаков жизни. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Погибшим оказался 62-летний местный житель Василий Лимич. Он работал на подземной участки конвейерного транспорта шахты "Червоноградская".

Правоохранители установили предварительную причину смерти горняка. Он погиб в результате травм, которые получил во время работы с конвейерной лентой.

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Санкция статьи предусматривает наказание – до 5 лет ограничения свободы или до 8 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства трагической гибели горняка.