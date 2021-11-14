Большинство тех, кто получил травмы, госпитализировали. Правительство страны работает над поддержкой пострадавших.
Что было раньше "Говорят о более сотни погибших": в Сьерра-Леоне взорвался танкер
Несколько пациентов в критическом состоянии
Из сотни травмированных, получивших ожоги, 67 человек попали в больницу. Из них 11 в тяжелом состоянии с серьезными травмами.
Значительная часть жертв – это люди, которые пытались собирать топливо с разбитого танкера. Местные власти продолжают работу над установлением точного количества жертв и пострадавших в результате взрыва.
Столица Сьерра-Леоне – Фритаун. Место взрыва танкера: карта
Взрыв в Сьерра-Леоне: главное
- Мощный взрыв в столице западноафриканской страны Сьерра-Леоне – Фритауне – прогремел 5 ноября.
- После взрыва в городе возник масштабный пожар, который за считанные минуты охватил окружающие дома.
- Президент страны Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедией.
- Госпожа-мэр столицы Ивонн Аки-Сойер пообещала как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии.