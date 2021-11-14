Більшість тих, хто отримав травми, госпіталізували. Уряд країни працює над підтримкою постраждалих.

Що було раніше "Кажуть про понад сотню загиблих": у Сьєрра-Леоне вибухнув танкер

Декілька пацієнтів у критичному стані

З сотні травмованих, які отримали опіки, 67 людей потрапили до лікарні. З них 11 у важкому стані з серйозними травмами.

Значна частина жертв це люди, які намагалися збирати паливо з розбитого танкера. Місцева влада продовжує роботу над встановленням точної кількості жертв та постраждалих унаслідок вибуху.

Столиця Сьєрра-Леоне – Фрітаун. Місце вибуху танкера: карта

Вибух у Сьєрра-Леоне: головне