Більшість тих, хто отримав травми, госпіталізували. Уряд країни працює над підтримкою постраждалих.
Що було раніше "Кажуть про понад сотню загиблих": у Сьєрра-Леоне вибухнув танкер
Декілька пацієнтів у критичному стані
З сотні травмованих, які отримали опіки, 67 людей потрапили до лікарні. З них 11 у важкому стані з серйозними травмами.
Значна частина жертв це люди, які намагалися збирати паливо з розбитого танкера. Місцева влада продовжує роботу над встановленням точної кількості жертв та постраждалих унаслідок вибуху.
Столиця Сьєрра-Леоне – Фрітаун. Місце вибуху танкера: карта
Вибух у Сьєрра-Леоне: головне
- Потужний вибух у столиці західноафриканської країни Сьєрра-Леоне – Фрітауні – прогримів 5 листопада.
- Після вибуху в місті виникла масштабна пожежа, яка за лічені хвилини охопила навколишні будинки.
- Президент країни Джуліус Маада Біо назвав вибух національною трагедією.
- Пані-мер столиці Івонн Акі-Сойер пообіцяла якнайшвидше ліквідувати наслідки трагедії.