По словам правоохранителей, пока мотив взрыва до конца не понятен. В то же время они арестовали четвертого подозреваемого по делу.

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В полиции заявили, что им известна личность пассажира, который погиб. Именно он пронес в автомобиль самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, когда машина подъехала к ливерпульской больнице.

Известно, что таксиста, которому удалось спастись после взрыва, зовут Дэвид Перри. Его уже выписали из больницы, поэтому мужчина сейчас восстанавливает здоровье дома.

Правоохранители также отметили, что расследование взрыва "продолжается в том же темпе".

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