За словами правоохоронців, наразі мотив вибуху до кінця не зрозумілий. Водночас вони заарештували четвертого підозрюваного у справі.

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У поліції заявили, що їм відома особа пасажира, який загинув. Саме він проніс в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли машина під'їхала до ліверпульської лікарні.

Відомо, що таксиста, якому вдалося врятуватися після вибуху, звати Девід Перрі. Його вже виписали з лікарні, тож чоловік наразі відновлює здоров'я вдома.

Правоохоронці також наголосили, що розслідування вибуху "триває у тому ж темпі".

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