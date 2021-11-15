За словами правоохоронців, наразі мотив вибуху до кінця не зрозумілий. Водночас вони заарештували четвертого підозрюваного у справі.
До теми Заблокував у салоні: водій таксі затримав підривача біля лікарні в Ліверпулі
У поліції заявили, що їм відома особа пасажира, який загинув. Саме він проніс в автомобіль саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув, коли машина під'їхала до ліверпульської лікарні.
Відомо, що таксиста, якому вдалося врятуватися після вибуху, звати Девід Перрі. Його вже виписали з лікарні, тож чоловік наразі відновлює здоров'я вдома.
Правоохоронці також наголосили, що розслідування вибуху "триває у тому ж темпі".
Дізнайтеся більше Вибух авто у британському Ліверпулі: поліція затримала підозрюваних
Вибух авто у Ліверпулі: що відомо
- У Ліверпулі 14 листопада під жіночою лікарнею вибухнув автомобіль таксі, який зупинився там незадовго до вибуху.
- Пасажир авто загинув, адже зазнав несумісних з життям травм. Згодом вдалося з'ясувати, що він і був підривачем.
- Якби не водій таксі, загиблих могло б бути набагато більше. Він помітив дивну поведінку пасажира, тому в один момент вискочив з автомобіля і замкнув двері. Якби цього не сталося, то пасажир міг би підірвати бомбу в лікарні.
- Правоохоронці затримали підозрюваних у причетності до вибуху авто. Їх взяли під варту.