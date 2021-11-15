Водій замкнув підривача у таксі

Якби не водій таксі Дейв Перрі, загиблих було б набагато більше. Йому вдалося швидко відреагувати на підозрілого пасажира та зберегти життя пацієнтам і персоналу лікарні.

До теми Вибух авто у британському Ліверпулі: поліція затримала підозрюваних

Цей хлопець підірвав себе, але мій друг (водій – 24 канал) в порядку. Він отримав кілька поранень, опіків, лопнули барабанні перетинки та трохи осколків, але з ним все гаразд,

– розповів Стівен Томас.

За його словами, Перрі помітив дивну поведінку пасажира. На його одязі мигало якесь світло. Спершу чоловік сказав відвезти його в центр міста, а згодом передумав і звелів зупинитися біля лікарні. В один момент водій вискочив з автомобіля і замкнув двері. Саме тоді пасажир підірвався.

Водночас колега таксиста, Кев Катберсон, стверджує, що водій замкнувся в авто разом із підривачем. Через це він сильно постраждав і перебуває у важкому стані.

Йому зашили вухо, він отримав опіки та осколкові поранення, а також інші досить серйозні травми. Він герой,

– наголосив чоловік.

Для допомоги Перрі вже створили інтернет-сторінку. Організатори збору коштів написали: "Його швидке мислення, можливо, врятувало багато життів".

Зауважимо, якби підривача не замкнули в авто, він міг підірвати бомбу в лікарні.

Експерти заявляють про теракт

Фахівець з безпеки Вілл Геддес з Міжнародного корпоративного захисту припустив, що за вибухом може стояти "ІДІЛ". Водночас офіційно слідчі наразі не кваліфікували справу як теракт.

Що відомо про вибух біля британської лікарні