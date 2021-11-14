У поліції повідомили, що травми потерпілого не становлять загрози для життя. З ним зараз працюють медики.

Раніше В Афганістані унаслідок вибуху мікроавтобуса загинув журналіст

Попередньо, вибухнула машина таксі

Поки що версія правоохоронців така: до медичного закладу під'їхало таксі, після чого всередині машини стався вибух. Розслідування ведуть співробітники контртерористичної служби. Жодних деталей наразі не розголошують.

Поки що у поліції вибух не пов'язують з тероризмом

Ретленд-авеню у Ліверпулі оточили співробітники поліції. Як пише Daily Mail, поліція одразу перекрила дороги, місцевим мешканцям порадили не виходити з помешкань.

Зверніть увагу! Поки що у поліції не пов'язують смертельний інцидент з тероризмом, проте закликали громадськість бути пильною.

Фото з Ліверпуля після вибуху / Фото зі ЗМІ та соцмереж:

Коротко про останні вибухи з жертвами у світі: