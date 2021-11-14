У поліції повідомили, що травми потерпілого не становлять загрози для життя. З ним зараз працюють медики.
Раніше В Афганістані унаслідок вибуху мікроавтобуса загинув журналіст
Попередньо, вибухнула машина таксі
Поки що версія правоохоронців така: до медичного закладу під'їхало таксі, після чого всередині машини стався вибух. Розслідування ведуть співробітники контртерористичної служби. Жодних деталей наразі не розголошують.
Поки що у поліції вибух не пов'язують з тероризмом
Ретленд-авеню у Ліверпулі оточили співробітники поліції. Як пише Daily Mail, поліція одразу перекрила дороги, місцевим мешканцям порадили не виходити з помешкань.
Фото з Ліверпуля після вибуху / Фото зі ЗМІ та соцмереж:
Коротко про останні вибухи з жертвами у світі:
- У передмісті Кабула 13 листопада вибухнув мікроавтобус. За попередніми даними, 1 людина загинула, це був афганський журналіст.
- 7 листопада прогримів потужний вибух у кафе у Казахстані, приміщення було повністю зруйноване.
- На початку листопада у столиці Афганістану стались вибухи біля військового госпіталю, жертвами стали близько 20 осіб.
- Наприкінці жовтня у Мексиці вибухнуло місце незаконної врізки у газопровід, є загиблі та поранені.