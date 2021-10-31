Трагедія трапилась у мексиканському штаті Пуебла 31 жовтня. Про це повідомив президент країни.

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У Мексиці трапився смертельний вибух

На жаль, наразі одна людина загинула, а ще п'ятнадцять – отримали поранення внаслідок вибуху трубопроводу Pemex в Пуебла,

– заявив президент країни.

Президент Андреса Мануеля Лопеса Обрадора написав, що мобілізували 1396 фахівців захисту.

Місцеві ЗМІ опублікували відео моменту вибуху: дивіться кадри з місця події

Місцеве видання Aquíedomex написало, що одна людина загинула, 11 отримали поранення, а також відомо про пошкодження авто та 54 пошкоджених будинків. Через трагедію довелось евакуювати 2 тисячі людей.

Вибух пошкодив майже пів сотні будинків, – ЗМІ

Видання ABC News написало, що пошкоджено від 30 до 50 будинків.

Пошуково-рятувальні бригади працюють над пошуком людей, які можуть опинитися під обваленими будівлями,

– заявили у пресі.

Попередньо відомо, що спочатку повідомили про витік газу. Саме тоді й евакуювали 2 тисячі людей в межах кілометра від зони витоку. Згодом пролунав перший вибух. Чиновники повідомили, що попередньою причиною вибуху міг бути незаконний кран.

Чиновники розповіли, що серед госпіталізованих четверо неповнолітніх та семеро дорослих. Окрім того, 5 людей перебувають у важкому стані.

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