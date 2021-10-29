Окрім того, відомо про 3 постраждалих. Загалом у мить трагедії у будівлі перебували 16 людей.
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Деталі трагедії
Епіцентром лиха було приміщення на третьому поверсі будівлі. За словами очевидців, у цій квартирі проводили роботи з монтажу нової кухні.
За лічені хвилини до трагедії жителі відчули різкий запах газу. Відразу після того, як прогримів вибух, спалахнула пожежа.
Внаслідок часткового обвалення будівлі загинули 84-річна жінка і 74-річний чоловік, який помер у лікарні. Усіх постраждалих госпіталізували. За даними ЗМІ, одна людина перебуває у важкому стані.
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Вибух у житловому будинку у Росії
- У Калінінградській області у місті Балтійську пролунав вибух у п'ятиповерховому житловому будинку.
- Вибухова хвиля була настільки сильною, що з віконниць повилітало скло. Постраждав не лише під'їзд, де стався вибух, але й сусідній.
- Злякані місцеві жителі, щоб врятувати своїх дітей, скидали їх з балкона очевидцям на вулиці.
- За попередніми даними, причиною вибуху міг стати витік газу.
- Внаслідок інциденту постраждала щонайменше одна людина.