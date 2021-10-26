Люди у будівлі, аби врятувати своїх дітей, скидали їх з балкону очевидцям на вулиці. Відповідні відео з місця оприлюднили у соцмережах.
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Дітей скидали з вікон
Вибух стався на вулиці Ушакова у п'ятиповерховому житловому будинку. Сталося це на першому поверсі. Вибуховою хвилею вибито вікна на декількох поверхах, зокрема і в сусідньому під'їзді. Пошкоджено вікна в будинку навпроти.
Внаслідок вибуху повибивало вікна / Фото "Новый Калининград"
У Міністерстві надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок вибуху постраждав один чоловік. У будинку повибивало шибки, тож скоріш за все, причина вибуху – витік газу.
Балтійськ – це містечко у Калінінградській області, що розташована відокремлено від більшої частини Росії. Зовсім неподалік проходить кордон із Польщею.
Де розташований Балтійськ: дивіться карту
Вибух у житловому будинку у Татарстані: головне
- Вибух прогримів увечері 25 жовтня у Набережних Челнах, що у республіці Татарстан.
- Він стався в панельній п'ятиповерхівці на двох останніх поверхах.
- Вибух був значної сили: уламки будинку розлетілися на десятки метрів, а вогонь здійнявся на кілька метрів вгору.
- Цеглою і бетоном засипало зупинку напроти.
- Припускають, що виною є витік газу у квартирі пенсіонера. Його 10 років тому відключили від мережі за несплату. Втім, сусіди подейкують, що він самовільно приєднався до труб і незаконно отримував блакитне паливо.
- Постраждали 4 осіб: троє з них забрали у реанімації.