Момент потрапив на відеореєстратори авто, які проїжджали поруч. Після вибуху уламки квартир розлетілися на кілька десятків метрів.

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Вогонь у небі на кілька метрів

Від вибуху завалилися перекриття між четвертим і п'ятим поверхами. Рятувальники протягом кількох годин розбирали завали. Під ними тривалий час залишалися люди. Усіх їх вдалося дістати живими, втім 4 людей отримали травми і їх шпиталізували.

У реанімації перебувають троє з них, один – у важкому стані. Загалом вогнем і ударною хвилею пошкодило 8 квартир. За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі вибухнув газ. У цей момент нікого в помешканні не було.

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Пенсіонер, якому відключили газ

Рятувальники повідомляють, що вибух стався через витік газу. За попередньою інформацією, вибух стався в квартирі пенсіонера. Йому, за словами сусідів, ще у 2010 році перекрили газ за несплату і поклали заглушку.

У 2021 році газовики приходили до нього з перевіркою: заглушка була на місці. Втім, він міг самовільно підключитися до газової труби.

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