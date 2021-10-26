Люди в здании, чтобы спасти своих детей, сбрасывали их с балкона очевидцам на улице. Соответствующие видео с места обнародовали в соцсетях.
Посмотрите Огонь на несколько метров: появилось видео мощного взрыва в доме в России
Детей сбрасывали из окон
Взрыв произошел на улице Ушакова в пятиэтажном жилом доме. Случилось это на первом этаже. Взрывной волной выбиты окна на нескольких этажах, в том числе и в соседнем подъезде. Повреждены окна в доме напротив.
В результате взрыва выбило окна / Фото "Новый Калининград"
В Министерстве чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. В доме выбило стекла, поэтому, скорее всего, причина взрыва – утечка газа.
Балтийск – это городок в Калининградской области, расположенный отделенно от большей части России. Совсем неподалеку проходит граница с Польшей.
Где расположен Балтийск: смотрите карту
Взрыв в жилом доме в Татарстане: главное
- Взрыв прогремел вечером 25 октября в Набережных Челнах, что находятся в республике Татарстан.
- Он произошел в панельной пятиэтажке на двух последних этажах.
- Взрыв был значительной силы: обломки дома разлетелись на десятки метров, а огонь поднялся на несколько метров вверх.
- Кирпичом и бетоном засыпало остановку напротив.
- Предполагают, что виной является утечка газа в квартире пенсионера. Его 10 лет назад отключили от сети за неуплату. Впрочем, соседи говорят, что он самовольно присоединился к трубам и незаконно получал голубое топливо.
- Пострадали 4 человека: троих из них забрали в реанимацию.