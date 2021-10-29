Кроме того, известно о трех пострадавших. Всего в момент трагедии в здании находились 16 человек.

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Детали трагедии

Эпицентром бедствия было помещение на третьем этаже здания. По словам очевидцев, в этой квартире проводились работы по монтажу новой кухни.

За считанные минуты до трагедии жители ощутили резкий запах газа. Сразу после того, как прогремел взрыв, вспыхнул пожар.

В результате частичного обрушения здания погибли 84-летняя женщина и 74-летний мужчина, скончавшийся в больнице. Все пострадавшие госпитализированы. По данным СМИ, один человек находится в тяжелом состоянии.

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