Кроме того, известно о трех пострадавших. Всего в момент трагедии в здании находились 16 человек.
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Детали трагедии
Эпицентром бедствия было помещение на третьем этаже здания. По словам очевидцев, в этой квартире проводились работы по монтажу новой кухни.
За считанные минуты до трагедии жители ощутили резкий запах газа. Сразу после того, как прогремел взрыв, вспыхнул пожар.
В результате частичного обрушения здания погибли 84-летняя женщина и 74-летний мужчина, скончавшийся в больнице. Все пострадавшие госпитализированы. По данным СМИ, один человек находится в тяжелом состоянии.
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Взрыв в жилом доме в России
- В Калининградской области в городе Балтийск раздался взрыв в пятиэтажном жилом доме.
- Взрывная волна была настолько сильной, что из оконных рам вылетели стекла. Пострадал не только подъезд, где произошел взрыв, но и соседний.
- Испуганные местные жители, чтобы спасти своих детей, сбрасывали их с балкона очевидцам на улице.
- По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.
- В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек.