У ДСНС зазначили, що на АЗС продовжується горіння залишків газового конденсату.

Важливо Вибух на АЗС у Харківській області: досі продовжують горіти залишки конденсату

Рятувальники пояснили, що на території АЗС WOG 28 жовтня сталася розгерметизація підземної місткості з газом, в результаті – вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на 2 вантажні автомобілі.

Як це було

Причиною такої надзвичайної події стало те, що водій вантажівки збив газорозподільчу колонку. Струмінь полум'я піднявся на 1, 5 метра вгору. Вогонь перекинувся на 2 вантажівки на АЗС, вони повністю згоріли.

Зверніть увагу! Жертв та постраждалих немає. Для чергування від ДСНС залучили 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.

Зазначимо, що АЗС розташована на трасі Київ – Харків – Довжанський біля села Рай-Оленівка. На ліквідацію пожежі прибули 40 рятувальників та кілька одиниць техніки.